نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| وليد فواز لـ دوت الخليج الفني: "اتبسطت بأراء الجمهور رغم شر شخصية ياسر في برغم القانون..وأنتظر فيلم الدشاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق وليد فواز نجاح كبير مؤخرًا بشخصية "ياسر " في برغم القانون نظرًا لتفاعل الجمهور مع الشخصية.



وكشف وليد فواز في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن أراء الجمهور حول شخصية ياسر قائلًا:" احلى رد فعل جالي لما لقيت الناس بتتضحك بالرغم من أن الشخصية شريرة وغريبة، والحمد لله بقيت حابب أن وصلت لحتة حب الجمهور لوليد بغض النظر عن الدور لو كان خير أو شر ".

وعن أعماله المقبلة أضاف:" في مفاجأت كتير وانتظر فيلم الدشاش مع سامح عبد العزيز و محمد سعد ".



تفاصيل برغم القانون

ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة، كما تظهر ايمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خاصة وأن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما ايمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها فى الصفوف الأولى.

فريق عمل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.