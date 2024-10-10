مجموعة مصر.. بوتسوانا يفوز على كاب فيردي 1-0 في تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:29 مساءً - فاز منتخب بوتسوانا علي مضيفه منتخب الرأس الأخضر 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة برايا ضمن منافسات الجولة الثالثة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

وسجل هدف منتخب بوتسوانا توميسانج أوريبوني في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول والمباراة.الرأس الأخضر ضد بوتسوانا



يلعب منتخبا الرأس الأخضر ضد بوتسوانا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بالمغرب العام القادم.

وبهذه النتيجة يتواجد منتخب الرأس الأخضر بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة على حساب موريتانيا والخسارة أمام مصر وبوتسوانا، وسجل هدفين وتلقي 4 أهداف.

بينما ارتقي منتخب بوتسوانا إلي المركز الثالث مؤقتا برصيد 3 نقاط بعد حقق فوزه الأول، وتلقي الخسارة في المباراتين الماضيتين وتلقي 5 أهداف.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في مباراتين وتسجيل 7 أهداف والحفاظ على شباكه خالية من الأهداف.وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: برونو فاريلا.



الدفاع: واغنر بينا، لوجان كوستا، روبرتو لوبيز، جواو باولو فرنانديز.



الوسط: جاميرو مونتيرو، لاروس دوارتي، كيفن بينا.



الهجوم: ريان مينديز، جيلسون تافاريس، هيليو فاريلا.بينما جاء تشكيل منتخب بوتسوانا كالآتي:

حراسة المرمى: جواتسيوني فوكو.



الدفاع:موثوزي جونسون، ثاتاياوني ديتلهوكوي، موشي جاولاولوي، ألفورد بيلافي.



الوسط: سيجولامي بوي، أوليبوغينج راموتسي، جاب موهوتسيوا، كابيلو سيكانينج.



الهجوم: توميسانج أوريبوني، جيلبرت باروتي.