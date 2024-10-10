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الرئيس السيسى من إريتريا : اتفقنا على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه اتفق خلال مباحثاته اليوم في إريتريا على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق، تحقيقاً لرؤية الرئيس والأخ العزيز "حسن شيخ محمود" من أجل استعادة الأمن والأمان في الصومال، بواسطة جيشه الوطني.

 

وأوضح أنه تناول مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائياً وبصورة مشتركة فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية، لحفظ وبناء السلام في الصومال.

 جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى في المؤتمر الصحفي المشترك خلال زيارة دولة إريتريا.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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