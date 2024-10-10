انت الأن تتابع خبر غارات جوية إسرائيلية على محافظتي حمص وحماة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت غارات جوية إسرائيلية فجر الخميس محافظتي حمص وحماة السوريتين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”.



وقالت سانا نقلا عن مصدر عسكري إنّه فجر الخميس “شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا معملا لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص”.



وأضاف أنّ سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضا “أحد المواقع العسكرية في حماه”.



وأكّد المصدر أنّه في كلتا الغارتين “اقتصرت الخسائر على الماديات”.



وتقع حسياء جنوب حماة وتبعد عنها حوالى 80 كلم.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنّ مصنع تجميع السيارات المستهدف بالغارة هو “مصنع إيراني”.



وأضاف “حصل استهداف مباشر لمصنع السيارات الإيراني، وهناك أيضا غارات على ريف حماة الجنوبي”.



وبحسب المرصد فإنّ الغارات على ريف حماة استهدفت منطقة فيها دفاعات جوية وقوات حكومية.



وكانت سانا قالت في بادئ الأمر إنّ “عدوانا إسرائيليا استهدف المدينة الصناعية في حسياء” الواقعة على بُعد حوالى 30 كلم جنوب مدينة حمص.



ونقلت الوكالة عن مدير المدينة الصناعية في حسياء قوله إنّ “عدوانا جويا إسرائيليا استهدف معمل سيارات إضافة لسيارات محمّلة بمواد طبية وإغاثية بالمدينة”.



وأضاف أنّ القصف الجوي “أدّى لاشتعال حريق كبير بالمكان، حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماده”.



والثلاثاء قتل 7 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزّة في دمشق، بحسب وزارة الدفاع السورية.