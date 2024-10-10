أخبار مصرية

مدبولي: منظومة التعليم الجديدة نجحت في تقليل كثافات الفصول بأفكار خارج الصندوق

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يقوم بزيارة إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التنموية في المحافظة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي،: "حرصت في الزيارة التركيز على جانب الصحة والتعليم وقمنا بزيارة الجامعة التكنولوجية ودورها الذي تلعبه ورأينا نماذج مفرحة من شباب مصر".

وتابع مصطفى مدبولي: "قمنا بزيادة مدرستين للثانوية العامة ومدرسة ابتدائي وكنت حريصا على متابعة انتظام انتظام العملية التعليمية".

وأكمل مصطفى مدبولي: "استعمت إلى الطلاب والطالبات وتعرفت على رأي المدرسين في منظومة التعليم الجديدة وهناك انطباع إيجابي لهذه المنظومة التي نجحت في تقليل الكثافات في الفصول بأفكار خارج الصندوق".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا