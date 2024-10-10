مدبولي: منظومة التعليم الجديدة نجحت في تقليل كثافات الفصول بأفكار خارج الصندوق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يقوم بزيارة إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التنموية في المحافظة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي،: "حرصت في الزيارة التركيز على جانب الصحة والتعليم وقمنا بزيارة الجامعة التكنولوجية ودورها الذي تلعبه ورأينا نماذج مفرحة من شباب مصر".

وتابع مصطفى مدبولي: "قمنا بزيادة مدرستين للثانوية العامة ومدرسة ابتدائي وكنت حريصا على متابعة انتظام انتظام العملية التعليمية".

وأكمل مصطفى مدبولي: "استعمت إلى الطلاب والطالبات وتعرفت على رأي المدرسين في منظومة التعليم الجديدة وهناك انطباع إيجابي لهذه المنظومة التي نجحت في تقليل الكثافات في الفصول بأفكار خارج الصندوق".