الرئيس السيسي ونظيره الإريتري يؤكدان ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري، ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري:" إنه من الضروري الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري، ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرارالإقليمي والعمل على خلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري:" تعميق وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الجيوسياسية".