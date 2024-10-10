الجهاز المركزي للمحاسبات يعتمد تعديلات جديدة على معيار الأصول الثابتة وإهلاكها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - انعقدت، اليوم الخميس، اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة التعديلات الجديدة التي أدخلت على معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) المتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها.

وأقرت اللجنة الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل، لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وفقا للمعيار رقم(١٠) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٣ وقد تم اعتماد التعديلات.

كما تم اعتماد التعديلات على النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب مع آثار تعديل المعيار رقم (١٠).

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.