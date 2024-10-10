بمشاركة مصرية.. روسيا تعلن حضور ممثلى 32 دولة فى قمة بريكس المقبلة فى قازان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، إن ممثلي 32 دولة سيشاركون في قمة "بريكس" المقررة الشهر الجاري فى "قازان"، موضحا أن زعماء الدول سيترأسون 24 وفدا، كما سيحضر تسعة من زعماء "بريكس" القمة .

وتابع أوشاكوف - حسبما نقل "تلفزيون بريكس" - أن القمة المقررة في "قازان" عاصمة تترستان قد تتحول إلى أكبر حدث للسياسة الخارجية يقام في روسيا على الإطلاق.

وحول موقف روسيا الرسمي بشأن التوسع المحتمل للمجموعة، أوضح أوشاكوف أن موقف موسكو يتلخص في إدراج الدول المهتمة بهذا في فئة "الدول الشريكة"، مؤكدا أن المشاركة في المجموعة هي إحدى أولويات السياسة الخارجية العليا لروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في سبتمبر، إن 34 دولة أعلنت بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، موضحا أن خطة القمة تتألف من جانبين أولهما اجتماعات الدول أعضاء "بريكس" تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، وثانيهما اجتماعات "بريكس بلس" حول موضوع "بريكس والجنوب العالمي: بناء مستقبل العالم معا".

ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" في الفترة من 22 إلى 24 من أكتوبر الجارى، وإلى جانب زعماء المجموعة تمت دعوة ممثلين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية إلى الاجتماع تحت عنوان "بريكس بلس".

وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا وهى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران.