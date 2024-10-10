أخبار اليمن : إغلاق 11 منشأة صحية في صنعاء

إغلاق 11 منشأة صحية في صنعاءأغلق مكتب الصحة في محافظة صنعاء 11 منشأة صحية تمثلت في عيادات شعبية، وإسعافات أولية مخالفة في مديرية سنحان، وبني بهلول.

وأوضح مدير مكتب الصحة في المحافظة، الدكتور خالد المنتصر، أن إجراءات الإغلاق تمت خلال حملة رقابة وتفتيش لضبط المنشآت الصحية المخالفة لشروط مزاولة المهنة، وغير المرخصة في كافة مديريات المحافظة.

ونوه بدور الجهات الأمنية، وتفاعلها في تنفيذ وإنجاح الحملة.

فيما أكد مدير مكتب الصحة في المديرية، الدكتور عبد الغني فرج، على ضرورة حصول العاملين في المنشآت الصحية على مؤهلات صحية معتمدة، ورخصة مزاولة مهنة من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية، وأن تكون مطابقة للمعايير المقرة من وزارة الصحة والبيئة.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة من مدير مكتب الصحة في المحافظة ستواصل أعمالها في ضبط المنشآت المخالفة بهدف تحسين الوضع الصحي في المديرية.