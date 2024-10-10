الأردن يسقط بثنائية أمام كوريا الجنوبية

الأردن يسقط بثنائية أمام كوريا الجنوبيةسقط المنتخب الأردني، أمام كوريا الجنوبية، وخسر 2-صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل هدفي المنتخب الكوري الجنوبي كل من لي جاي سونج في الدقيقة (38) وأوه هيون جيو في الدقيقة (68) من زمن اللقاء.

ويرفع المنتخب الكوري الجنوبي بذلك رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بشكل مؤقت في انتظار باقي مباريات المجموعة الثانية، في حين يستمر منتخب الأردن برصيد 4 نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع المنتخب العراقي ويلعب المنتخب الأردني مع نظيره العماني في الخامس عشر من أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، تعادل منتخبا أوزبكستان وإيران بدون أهداف في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة تلقي لاعب منتخب إيران صالح حرداني البطاقة الحمراء في الدقيقة (57).

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب إيران الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره الإماراتي، ويلعب المنتخب الإيراني مع المنتخب القطري في الخامس عشر من أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.