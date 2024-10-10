مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4750.97 نقطة مرتفعا بـ 8.02 نقطة وبنسبة 0.17 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة التداول، والتي بلغت 4742.95 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و145 ألفا و655 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 1.2 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة التداول، والتي بلغت مليونين و172 ألفا و149 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.068 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.60 مليار ريال عماني.