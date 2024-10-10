أخبار اليمن : استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندينفذت القوات المسلحة اليمنية اليوم، عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي، انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن العملية الأولى التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية، استهدفت سفينة (OLYMPIC SPIRIT) النفطية الأمريكية في البحر الأحمر.. مبينة أن عملية الاستهداف تمت بــ 11 صاروخاً بالستياً وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت السفينة إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله.

وأشارت إلى أن القوة الصاروخية استهدفت في العملية الثانية سفينة (ST.JOHN) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.. مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وأنها لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.