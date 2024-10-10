انت الأن تتابع خبر أبو زيد:غزة تفشل خطة الجنرالات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد:ان الإحتلال يحاول خنق شمال غزة بالنار ومنع دخول اي مساعدات وتهجير السكان في محاولة لتنفيذ ما يعرف بخطة الجنرالات التي فشلت كل الوسائل لتنفيذها، وما بقي لدى الاحتلال سوى تطبيقها بالقوة العسكرية التي تفشلها المقاومة لغاية الان.



وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية على جنوب لبنان اشار ابوزيد الى ان امس الاربعاء كان أعلى مستوى بالرشقات الصاروخية، حيث وصلت الى 200 صاروخ في يوم واحد، حسب مصادر اسرائيلية، بالاضافة الى نجاح حزب الله باختراق منظومات الانذار المبكر واستطلاع شمال الاراضي المحتلة من خلال طائرة مسيرة (هدد 4)، ما يشير الى ان ما يجري من قبل حزب الله ليس عبثياً وانما تحركات منضبطة ومتسلسلة ضمن خطة واضحة المعالم تبدأ بالدفاع غير التقليدي عن الحافة الامامية لمنطقة المعركة مسندة برشقات صاروخية اعتمد فيها الحزب على مبدأي التناسب والتدرج، فالتناسب بقصف حيفا مقابل قصف الضاحية الجنوبية ، والتدرج بالنوع والكم والمدى.



وحول الرد الاسرائيلي على ايران أشار ابوزيد الى أن المؤشرات تتصاعد باقتراب الرد الاسرائيلي واخرها اتصال بايدن مع نتنياهو وزيارة وزير الدفاع غالانت لشعبة الاستخبارات العسكرية في مؤشرعلى تكامل الموقف الاستخباري بانتظار على ما يبدو الضوء الاخضر من المستوى السياسي للمستوى العسكري للتنفيذ.