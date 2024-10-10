العالم اليوم - السويد.. تحقيق في إطلاق نار قرب هدف إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر السويد.. تحقيق في إطلاق نار قرب هدف إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - كشفت الشرطة السويدية، الخميس، أنها تحقق في إطلاق نار وقع قرب ما وصفته بهدف إسرائيلي في مدينة غوتنبرغ.

إطلاق النار وقع قرب وحدة تابعة لشركة إلبيط الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية وفق ما أفادت وسائل إعلام سويدية.

وذكرت الشرطة في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضافت الشرطة أنه جرى القبض على مشتبه به صغير في السن في مكان الحادث، مع فتح تحقيق أولي بشأن الشروع في القتل وجريمة استخدام أسلحة خطيرة.

ونقلت المحطة العامة السويدية (إس.في.تي) عن الشرطة القول إن إطلاق النار وقع قرب وحدة سويدية تابعة لشركة أنظمة إلبيط.

وأحجم متحدث باسم الشرطة عن التعليق حول الهدف المشتبه به، ولم ترد شركة أنظمة إلبيط في السويد بعد على طلب للتعقيب.