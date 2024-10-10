انت الأن تتابع خبر إليسا تهاجم رابعة الزيات عبر إكس بسبب فيديو عن النازحين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجمت الفنانة إليسا الإعلامية رابعة الزيات في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، معربة عن استيائها من تصرفات الزيات خلال مساعدتها للنازحين في بيروت.



وأعادت إليسا نشر فيديو ظهرت فيه الزيات وهي تساعد النازحين، وعلقت عليه قائلة: "خلال الحرب في القطاع والقتل والتشريد، لم نرَ أحداً من أهلها يقتحم الممتلكات لتحويلها إلى ملاجئ، بينما نرى في بيروت محاولات استفزازية لاحتلال مبانٍ ومؤسسات بطرق غير لائقة. ارحموا بيروت ولا تحولوا العاصمة إلى ساحة خلافات."



اسم الإعلامية رابعة الزيات كان قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو، ما أثار جدلاً واسعاً حول دورها في مساعدة النازحين. ورداً على الاتهامات، ظهرت الزيات في فيديو توضح فيه أنها لم تقتحم أي ملك خاص أو عام، نافية صحة ما تم تداوله .