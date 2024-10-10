السفير المصري في بغداد يلتقى مع رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 03:36 مساءً - التقى سفير مصر لدى العراق "أحمد سمير" يوم ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ مع السيد الوزير "فارس عيسى عبد الكريم"، رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، حيث أعرب السفير المصري عن بالغ الاعتزاز بعمق وتميز العلاقات مع إقليم كردستان، والتطلع لدفع التعاون بين الجانبين لآفاق أرحب في مختلف المجالات، استكمالاً للزخم الناتج عن زيارة السيد المهندس "محمد شياع السوداني" رئيس الوزراء العراقي إلى مصر في ٢٧ أغسطس الماضي، ولقائه بالسيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، ثم الزيارة التي قام بها الفريق مهندس "كامل الوزير"، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى بغداد على رأس وفد ضم ٢٧ رجل أعمال من كبريات الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، أكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان حرصه على تعزيز التعاون مع مصر على كافة الأصعدة، معرباً عن ترحيبه بأن يتم استقدام الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية إلى إقليم كردستان العراق، عقب الإشادة الكبيرة بجودة الطرق والجسور التي أقامتها تلك الشركات في بغداد.