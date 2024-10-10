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أحمد جودة - القاهرة - 'مي كساب' تشكر الجمهور على جائزة ملتقى نجم العرب

ينتظر عدد من نجوم الفن تكريمهم ضمن فعاليات ملتقى نجم العرب الذي سيتم إنعقاده خلال الفترة المقبلة، وكانت النجمة مي كساب من ضمن أبرز المكرمين في الملتقى بسبب تصويت الجمهور لها عن دورها في مسلسل العتاولة.



مي كساب توجه الشكر لجمهورها

وحرصت الفنانة مي كساب على توجيه الشكر لجمهورها الذي قام بالتصويت لها عن دورها في مسلسل "العتاولة" وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث قامت بنشر بوستر تكريمها في الملتقى وعلقت قائلةً:

"شكرا للجمهور الكريم العتاولة".

منشور الفنانة مي كساب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

أحدث أعمال الفنانة مي كساب

وفي سياق متصل شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل "العتاولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات الدرامية ذات الطابع الإجتماعي والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم.

أحداث مسلسل العتاولة

دارت أحداث مسلسل العتاولة حول الشقيقان نصار وخضر، واللذان يجسدان شخصياتهما كلا من الفنان طارق لطفي والفنان أحمد السقا وهما يعملان في مجال النصب ويتورطان في العديد من الجرائم، ومن ثمّ يجدان أنفسهما في العديد من المشاكل والعقبات في حياتهما.

صناع وأبطال مسلسل العتاولة

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل العتاولة ضم نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان طارق لطفي، أحمد السقا، زينة، مي كساب، نهى عابدين، باسم سمرة، ميمي جمال، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، منة بدر تيسير، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، وآخرين

والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.