نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير سلمان بن سلطان يستقبل إمامي المسجد النبوي الشريف المعينين حديثًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز في مكتبه بالإمارة إمامي المسجد النبوي الشريف المعينين حديثًا الدكتور محمد بهرجي، والدكتور عبدالله القرافي، وهنأهما بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تعيينهما إمامين بالمسجد النبوي، مؤكدًا على الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بالحرمين الشريفين والعناية بهما.

وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بدور أئمة المسجد النبوي الشريف في نشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال وتعزيز الرسالة السامية للحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الدكتور محمد بهرجي والدكتور عبدالله القرافي خالص شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة المدينة المنورة على توجيهاته الكريمة التي تصب في خدمة المسجد النبوي الشريف والعناية بقاصديه.