نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 10 ملايين زائر لميقات ذي الحليفة منذ بداية 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقبل ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة منذ بداية عام 2024م، أكثر من 10 ملايين زائر لمدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وضيوف الرحمن الذين ينوون العمرة والتوجه للمسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

ويحظى ميقات ذي الحليفة باهتمام ورعاية الحكومة الرشيدة -حفظها الله- في ظل زيادة أعداد المعتمرين والحجاج حيث تحفهم منظومة من الخدمات المتكاملة، إذ يحتوي على 96 وحدة سقيا لمياه الشرب المبردة، وما يزيد عن 50 وحدة تكييف حديثة لتحسين جودة تكييف الهواء، كما جرى استبدال أكثر من 2000 متر مربع من السجاد القديم بنوع جديد من السجاد الفاخر عالي الجودة، المتميز بطرازه الإسلامي.

ويحيط بالميقات ساحات محسنة بصريًا تضم حديقة وأشجار ونخل تجاوزت مساحتها 7000 متر مربع، بالإضافة لأكثر من 600 موقف إضافي للحافلات لزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 200٪، و1200 دورة مياه مؤهلة تخضع لبرامج صيانة دورية