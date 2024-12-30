أحمد جودة - القاهرة - خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025

خطوات وشروط تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 عبر منصة أبشر الإلكترونية أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 باستخدام منصة أبشر الإلكترونية، حيث تسهل هذه المنصة الحكومية عملية التجديد بشكل كبير. وأكدت المديرية العامة للجوازات أن رسوم التجديد تصل إلى 300 ريال سعودي لتجديد الجواز لمدة 5 سنوات، و600 ريال سعودي للتجديد لمدة 10 سنوات، مع الالتزام ببعض الشروط المحددة.. خطوات وشروط تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 عبر منصة أبشر الإلكترونية

خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025



خطوات وشروط تجديد جواز السفر السعودي لعام 2025 عبر منصة أبشر الإلكترونية.. لإتمام عملية تجديد جواز السفر بنجاح عبر منصة أبشر، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول لتأكيد عملية الدخول. اختيار أيقونة "خدماتي" من القائمة الرئيسية. الضغط على خيار "تجديد جواز السفر". تحديد الشخص المستهدف بالتجديد، سواء لنفسك أو لأحد أفراد عائلتك. إدخال كافة البيانات المطلوبة، مع تحديد مدة التجديد (5 أو 10 سنوات) وطريقة استلام الجواز الجديد. دفع الرسوم إلكترونيًا باستخدام خدمات الدفع المتاحة. التأكد من صحة المعلومات المدخلة قبل إرسال الطلب. انتظار رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول، ثم استلام الجواز الجديد من مكاتب الجوازات أو عبر خدمة التوصيل.

شروط تجديد جواز السفر السعودي 2025



هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها لتجديد جواز السفر السعودي، وتشمل:

أن يكون الجواز الحالي ساري المفعول عند تقديم طلب التجديد.

للأشخاص فوق سن 21 عامًا، يمكنهم إجراء التجديد عبر منصة أبشر واختيار مدة التجديد (5 أو 10 سنوات).

من هم دون سن 21 عامًا يمكنهم تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط.

ضرورة سداد المخالفات المرورية قبل بدء إجراءات التجديد.

توفر منصة أبشر سهولة وسرعة في إتمام إجراءات تجديد جواز السفر، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، مع الالتزام بالشروط المطلوبة لتجنب أي تأخير في العملية.