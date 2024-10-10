الخطيب يبحث تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وفحص الواردات

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - محمد أحمد _ ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع موسع لبحث سبل تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تسعى لتوفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين، بهدف تسريع عمليات دخول وخروج السلع بأقل تكلفة، بما يساهم في تحسين موقع مصر في مؤشرات التجارة الدولية وزيادة حجم التجارة الخارجية.

وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الخاص، لتعزيز دوره في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن تسهيل حركة التجارة الخارجية يساهم في تقليل معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابًا على توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية عبر تنفيذ إصلاحات مالية وتقليل الأعباء على المصدرين.

وشمل الاجتماع مناقشة إمكانية توفير مزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن البضائع، من خلال دراسة تمديد ساعات عمل مكاتب الإفراج الجمركي والبنوك في الموانئ لتعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما تم التطرق إلى حلول مبتكرة لتيسير عمليات الدفع للمستوردين، بما في ذلك زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.