إيطاليا تستدعى سفير إسرائيل بعد إطلاق الاحتلال النار على اليونيفيل بلبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 03:41 مساءً - استدعت إيطاليا، اليوم السفير الإسرائيلى بعد إطلاق الجيش الإسرائيلى النارعلى قوة اليونيفيل جنوبى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وتتمركز بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتقف الآن فى خضم الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ومنذ بداية هذا الشهر، عبرت القوات البرية الإسرائيلية ما يسمى بالخط الأزرق وهي الحدود التى حددتها الأمم المتحدة والتي تفصل إسرائيل عن لبنان، ومن المفترض أن يتم تجريدها من السلاح.

وتسعى إسرائيل إلى تهميش دور بعثة "اليونيفيل"، بعد أن رفض جان بيير لاكروا، رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي طلب إسرائيل بنقل أجزاء من قوة اليونيفيل لحمايتها، مع استمرار الجزء البحري من مهمة مراقبة الحدود البحرية.