نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة عصام: هند صبري دعمتني كثيرًا.. وهادي الباجوري يتميز بالهدوء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة سارة عصام عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "البحث عن علا 2"، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات العالمية، حيث تجسد سارة في المسلسل شخصية "سهى"، موظفة البنك التي تسعى للزواج.

تصريحات سارة عصام

وفي تصريحات صحفية، قالت سارة: "مسلسل "البحث عن علا" غير نظرتي لما يحدث في كواليس تصوير المسلسلات.

الأجواء كانت هادئة ومليئة بالمحبة، عكس ما كنت أسمع عن الأصوات المرتفعة والمشاكل، الجميع كان متعاونًا إلى حد كبير، بدءًا من المخرج هادي الباجوري، الذي أراه تجسيدًا لاسم "الهادي" فهو بالفعل يتمتع بهدوء شديد، وصولًا إلى الفنانة هند صبري، التي دعمتني كثيرًا خلال التصوير. كانت تضيف جملًا حوارية لدوري وتوجهني في كيفية تقديمها، وقد أسعدني ذلك كثيرًا."

وأضافت: "شخصية سهى تحمل الكثير من المشاعر والصفات، أهمها الصراحة الزائدة التي قد تجعلها تبدو "مدبّة" في كلامها، لكنها في الواقع ليست سيئة النية، وهذه كانت الصفة الأساسية التي بنيت عليها الشخصية".

إشادة الجمهور بدور سارة عصام

الجدير بالذكر أن سارة عصام قد حظيت بإشادة واسعة خلال عرض الجزء الأول من المسلسل، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جسدت شخصية "سهى"، ابنة خالة "هاني عادل"، طليق علا عبد الصبور. وتميزت شخصيتها بالعدائية والإحباط، لكنها كانت خالية من النوايا السيئة. من أبرز التعليقات التي تلقتها: "إنها تجسد شخصية نراها كثيرًا في حياتنا اليومية."

يُذكر أن مسلسل "البحث عن علا" هو أول تجربة تمثيلية لسارة عصام، التي شاركت في العديد من الورش الفنية تحت إشراف مدربين كبار، أبرزهم مروة جبريل، التي رشحتها للمسلسل بعد لقائها بفريق العمل.