الليلة.. إيمان العاصي ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة إيمان العاصي، اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني، كما تكشف عن كواليس أحدث أعمالها الدرامية، وهو مسلسل "برغم القانون"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "ON"، والذي حقق نجاحا كبيرًا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا يوم الخميس الفنانة إيمان العاصي في أسرار النجوم مع إنجي علي بكرة الساعة 8 بالليل".

منشور نجوم إف إم



أحدث أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مسلسل "برغم القانون"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "ON"، والذي حقق نجاحا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور منذ بداية عرضه.



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



آخر أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر".