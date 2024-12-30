نور طلعت تكتب: موسيقى مدين حصاد فني لألحان أطربت الوطن العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -

في نهاية عام ٢٠٢٤ وقبيل ساعات قليلة قبل استقبال العام الجديد، نمارس كالعادة رحلة بشكل السينما "فلاش باك"، ونسرد كواليس وتفاصيل الوسط الفني، وندقق في مشوار أهل الفن ومن حقق نجاحًا ومن لم يوفق.

وفي عالم الموسيقى والطرب، لا بد أن نقف كثيرًا عند حاله فنية استثنائية، قدمت كل ألوان الإبداع خلال العام، الملحن مدين، الذي تحول من مجرد صاحب ألحان، إلى صك نجاح وضمان جودة المنتج الذي يقدمه، بموسيقى تسكن الوجدان والقلوب أصبح إسم مدين في عالم الأغنية هو البراند لكثير من الأعمال الغنائية على مدار السنوات الأخيرة، شارك من خلالها في تقديم شكل موسيقي مميز، وطابع وبصمة خاصة حتى أصبح رائد من رواد التطوير الموسيقي للجيل الحالي، وساهم بشكل كبير في الطفرة الموسيقية التي إلتف حولها جمهوره.

ولعل أصعب ما يواجه أي موسيقي خلال تلك الفترة، هو حالة الإنفتاح الفني والموسيقي التي قد تؤدي إلى فقدان المعيار الموسيقي الحقيقي، وسط تخبط المعروض، وأيضًا اختلاق أذواق الأجيال، ولكن مدين بذكاء شديد، استطاع أن يداوي المرحلة بـ "مشرط" جراح، وأن يُقدم مدرسة موسيقية خاصة، يسير على دربها الكثير، بطابع خاص تحت مسمى "ألحان مدين".

قدم مدين، رحلة فنية حافلة بالأعمال الغنائية لأكبر وأهم نجوم العالم العربي، وهو ما يؤكد ريادته الفنية والموسيقية، خلال الفترة الحالية، ومكانته الفنية بين الجمهور المصري والعربي.

حصاد مدين “حصاد الكبار”

بالتأمل لحصاد رحلة مدين الموسيقية خلال عام ٢٠٢٤، ستجد أن إسم مدين يرتبط بعاملين رئيسين، العامل الأول لأهم نجوم العالم العربي، والعامل الثاني أهم الأغاني التي نجحت خلال العام.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد أن الهضبة عمرو دياب شارك مدين بألحانه في أعمال مثل "بيوحشنا وأيضًا أغنية الكلمة الحلوة" وتأتي النجمة شيرين عبدالوهاب بأغاني مثل "مازال عالبال، وأغنية قالك نسيني، الدهب"، ونجم الجيل تامر حسني بأغنية "موضوع رجوعنا"، ويظهر السوبر ستار محمد حماقي بأغنية "العقد اللولي" التي أحدثت طفرة في عالم الغناء وخصوصًا التلحين.

ويشارك النجم رامي صبري في حصاد مدين لعام 2024 بأغنية "بحكي عليكي" وأيضًا النجم تامر عاشور من خلال أغنية" قد المسؤولية" ويبدع مدين، مع أصالة من خلال أغنية "أعراض الغياب" و"شايلة مني"، ومع المطربة بوسي في أغنية "زيه تاني" ومع مايا دياب في أغنية "تعالى وافرح هنا" وعلى نطاق مختلف يقدم مع القدير مدحت صالح أغنية "واحد طيب، وبينا ميعاد"، ومع جنات في "كأنك روح".

كل تلك الأمثلة تؤكد حصاد موسيقي لمدرسة مختلفة ورائد من رواد التطوير الموسيقي، وأحد أهم ملحني عصره، صاحب الأيادي الذهبية مدين.