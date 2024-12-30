يناير.. ياسمين صبري تعود لاستكمال مسلسلها الأميرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعود الفنانة ياسمين صبري لـ إستكمال مسلسلها الأميرة والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها الخيانة وقضايا الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، ومن تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم

وفي سياق آخر وظهرت ياسمين صبري في الحرم المكي عقب أدائها لمناسك العمرة، وعلقت: «اللهم اكتب لي من الأرزاق أجملها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن نور نورك، وارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك، وجعلني من اعز عبادك، واجعلني مباركة كلها وارزقني الفردوس الأعلي، يا حبيب الروح يا الله».

آخر أعمال ياسمين صبري

وكان آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل «رحيل»، وجسدت شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، حيث تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في إطار من الدراما والتشويق، وتتصاعد الأحداث وتدخل السجن، وشارك في بطولته كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

وأيضا شاركت في فيلم أبو نسب، من بطولة الفنان محمد إمام، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح ومن أبرز ضيوف الشرف ماجد المصري، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.