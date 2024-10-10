الإحصاء : 2.5% نسبة الطلاق بين الفتيات من 18 إلى أقل من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 03:36 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا، سلط الضوء على أبرز المؤشرات المتعلقة بالفتيات على مستوى العالم وفي مصر بالتزامن مع اليوم العالمى للفتاة، والذى يهدف إلى تعزيز الوعي بالحقوق الأساسية للفتاة، والعمل على التصدي للتحديات التي تواجهها من تعليم وصحة وحماية، إضافة إلى أهمية تعزيز تمكين الفتيات في كافة المجالات.

على مستوى العالم، تشير الإحصاءات إلى أن الفتيات في الفئة العمرية من 6 إلى 17 سنة يبلغ عددهن حوالي 790 مليون فتاة، وهو ما يمثل نحو 9.7% من إجمالي سكان العالم.

ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد في عام 2072 إلى نحو 733 مليون فتاة، ما يُشير إلى تراجع نسبة الفتيات إلى 7.2% من إجمالي السكان المتوقع أن يبلغ 10 مليار نسمة في ذلك العام.

أعداد الفتيات في مصر

أما في مصر، فبلغ عدد الفتيات في الفئة العمرية (6 – 17 سنة) نحو 13.2 مليون فتاة، ما يمثل حوالي 12.5% من إجمالي السكان في يناير 2024. وفي المقابل، بلغ عدد الفتيان في نفس الفئة العمرية 13.98 مليون، بنسبة 13.2% من إجمالي السكان المقدر بنحو 105.9 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الفتيات في هذا العمر إلى 7% في عام 2072، حيث يُتوقع أن يصل عددهن إلى 11 مليون فتاة، مقابل 11.6 مليون فتى.

معدلات التسرب من التعليم

فيما يتعلق بالحالة التعليمية، أظهرت بيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022 - 2023، أن عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم من الابتدائي إلى الثانوي بلغ حوالي 11.5 مليون فتاة، مقابل 11.8 مليون فتى.

أما في التعليم الفني، فبلغ عدد الفتيات الملتحقات حوالي 900 ألف فتاة مقابل 1.3 مليون فتى، وعلى الرغم من التحديات، إلّا أن نسبة التسرب من التعليم في المراحل المختلفة ظلت منخفضة، حيث بلغت نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية 0.2% للفتيات و0.3% للفتيان.

في مجال الزواج والطلاق، أظهرت بيانات النشرة الخاصة بالزواج والطلاق لعام 2023 أن نسبة حالات الطلاق للفتيات في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، لفترة زواج تقل عن ثلاث سنوات، بلغت نحو 2.5% من إجمالي حالات الطلاق، بواقع 6403 حالات طلاق.

تحديات كبيرة أمام الفتيات

من حيث الحالة العملية، أظهرت النشرة السنوية للقوى العاملة لعام 2023 أن معدل التشغيل للفتيات في الفئة العمرية (15-19 سنة) بلغ 1.8%، بينما بلغ معدل التشغيل للفتيان في نفس الفئة 17.8%. أما من الناحية الصحية، فقد سجلت بيانات مسح صحة الأسرة المصرية 2021 انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الفتيات المختنات، حيث انخفضت من 21.4% في عام 2014 إلى 14.2% في عام 2021.

هذا وفي إطار جهود الدولة للنهوض بالفتيات وحمايتهن من الممارسات الضارة، أطلقت الحكومة المصرية عدة استراتيجيات ومبادرات لتعزيز حقوق الفتيات، من أبرزها الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، التي تستهدف خفض معدلات هذه الممارسة في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وتعمل الدولة أيضًا من خلال المبادرات الصحية مثل مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، على تحسين جودة حياة الفتيات وحمايتهن من المخاطر الصحية.

مبادرات تمكين الفتيات

أطلقت وزارة التربية والتعليم في عام 2024 برنامجًا بعنوان "مكافحة التسرب من التعليم"، بهدف تقليل ظاهرة التسرب الدراسي في المحافظات المتأثرة، من خلال تدريب المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور. كذلك، تعمل مبادرة "دوي" على إشراك الفتيات والأولاد في الأنشطة المجتمعية والرياضية، بهدف تمكينهم من تحقيق إمكاناتهم وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأخيرًا، تأتي مبادرة "نوره" التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار تمكين الفتيات المراهقات في مصر وفتح آفاق التنمية والقدرات لديهن.