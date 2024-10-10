انت الأن تتابع خبر ترحيل صحفي إسرائيلي دخل لبنان بجواز سفر أجنبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحّلت السلطات الأمنية اللبنانية الصحفي الإسرائيلي يشوع تارتاكوفسكي الذي اعتقل أمس في بيروت بتهمة التجسس.



وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إنه تم ترحيل تارتاكوفسكي من لبنان إلى الولايات المتحدة بعد تدخل أمريكي.



وذكرت التقارير الإعلامية اللبنانية أن تارتاكوفسكي دخل لبنان قبل نحو أسبوعين بجواز سفر بريطاني، لكنه أثار الشكوك وتم اعتقاله بعد العثور على هوية إسرائيلية بحوزته.



ووفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية، فإن تارتاكوفسكي، المولود في الولايات المتحدة، هو صحفي مستقل درس في جامعة براون وكلية الاقتصاد في لندن. وقد دخل لبنان مع صحفيين آخرين، إلا أن سلوكه أثار الشبهات مما أدى إلى اعتقاله.



وتشير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.



وأشارت صحيفة "بحدري حريديم" الإسرائيلية إلى أن تارتاكوفسكي هو يهودي متشدد سابق، نشأ في عائلة يهودية متشددة وخدم في الجيش الإسرائيلي ووصل إلى رتبة رقيب أول، وقد كتب مقالات لموقع "زو هديرخ" (هذا هو الطريق) المرتبط باليسار المتطرف في إسرائيل.



كما سبق له العمل في المعهد العالمي للسياسة العامة في برلين، وكان ضمن فريق الدفاع والأمن الدولي في منظمة الشفافية الدولية في لندن، وكذلك مركز القدس للشؤون العامة في إسرائيل.



وتعليقا على اعتقال تارتاكوفسكي قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "المسألة معروفة لدى السلطات المختصة في إسرائيل، ويتم التعامل معها من قبل السلطات المخولة"، مضيفا: "للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها مواطنون إسرائيليون إلى أراضي دول معادية، رغم أن ذلك يحظره القانون، ويشكل خطرا واضحا على أمنهم".