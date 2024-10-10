انت الأن تتابع خبر إعصار ميلتون يخلف قتلى وجرحى ودمارا في فلوريدا الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلّف إعصار ميلتون المدمر قتلى وجرحى وأضرارا جسيمة في المباني والسيارات والبنى التحتية بولاية فلوريدا الأمريكية.



وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بسبب إعصار ميلتون في مقاطعة سانت لوسي بولاية فلوريدا الأمريكية. وقبل ذلك، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن عمدة مقاطعة سانت لوسي، قوله إن هناك ضحايا بسبب ميلتون، لكنها لم تحدد عدد القتلى.



وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن ميلتون وصل إلى اليابسة على الساحل الغربي لفلوريدا. ويقدر المركز أنه في الفئة 3 على مقياس رياح الأعاصير سافير سيمبسون.



ووصل الإعصار الأقوى منذ قرن، إلى اليابسة بقوة تصنف بـ"الخطر للغاية" من الفئة الثالثة على مقياس أعاصير يتكون من 5 فئات تصاعدية.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي وقوع 9 أعاصير على الأقل قبل وصول إعصار ميلتون رسميا أمس الأربعاء.



وقال المركز الأمريكي للأعاصير إن "البيانات تشير إلى أن عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا". والتقط العلماء صورا مذهلة لإعصار ميلتون من الفضاء أثناء تحركه نحو فلوريدا.



ونشر رائد الفضاء ناسا ماثيو دومينيك مقطع فيديو من على متن المركبة الفضائية Dragon Endeavour، يوضح الحجم الهائل للإعصار.



كما توجه طاقم من راصدي الأعاصير نحو مركز إعصار ميلتون، متحدين الرياح التي تبلغ سرعتها 160 ميلاً في الساعة (270 كيلومترا/ساعة) لجمع البيانات لصالح المركز الأمريكي للأعاصير.



وكان عضو الكونغرس عن وسط فلوريدا ماكسويل أليخاندرو فروست من بين أفراد الطاقم على متن طائرة "Miss Piggy" التي توجهت إلى مركز الإعصار، أظهر فيديو تم توثيقه للرحلة التي استغرقت ثماني ساعات اضطرابات جوية "شديدة للغاية".