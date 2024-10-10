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رياض - احمد صلاح - تحسّبا لسيناريو قادم..كيف تحمي نفسك من هجوم بالقنبلة النووية

في ظل الأوضاع المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، وتهور القيادة في كوريا الشمالية، والنزاع الباكستاني الهندي، تلوح في الأوفق مخاوف من حدوث حرب نووية، الخاسر الوحيد فيها هو الإنسان.



وقبل حدوث هذا السيناريو المرعب، شرح تقرير مطول لموقع "بزنس إنسايدر" الإلكتروني، أبرز سبل النجاة من هجوم بالقنبلة النووية، كما قدمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، ومركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، نصائح مهمة، لحماية نفسك من خطر الإشعاع النووي في حال تفجير قنابل نووية.



ووفقا لمركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، فإن الدقائق الأولى إلى الساعات التي تلي الانفجار النووي تشكل الوقت الحرج، وتقل احتمالية التعرض للإشعاع بنسبة 55٪ خلال ساعة بعد الانفجار و80٪ بعد 24 ساعة.



ويمكن أن تخفف الإجراءات الفورية خلال تلك الساعات القليلة الأولى، مثل تغطية عينيك أو الاحتماء في ملجأ داخلي، من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة. وإليك كيفية حماية نفسك في أسوأ السيناريوهات.



أول 30 دقيقة، غطي عينيك وقم بحماية وجهك. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالانبطاح على الأرض ووجهك لأسفل ويديك مطوية تحت جسمك للحماية من الحطام المتطاير أو الحرارة الشديدة التي قد تحرق بشرتك. إذا كان لديك وشاح أو منديل، فقم بتغطية أنفك وفمك. لكن تأكد من إبقاء فمك مفتوحا، حتى لا تنفجر طبلة الأذن من الضغط.



وأول 45 دقيقة، ابحث عن مأوى في الداخل بعيدا عن النوافذ، وسيكون أمام الناجين من هجوم نووي حوالي 15 دقيقة قبل وصول الجسيمات المشعة الشبيهة بالرمال إلى الأرض. يمكن أن يؤدي التعرض للتساقط إلى التسمم الإشعاعي، والذي يمكن أن يتلف خلايا الجسم ويؤدي إلى الوفاة. ويجب أن يبحث الناس بشكل مثالي عن مأوى في اتجاهات معاكسة للمباني المتساقطة.



وأول 24 ساعة، تحمم بالماء وابق بالداخل حتى إشعار آخر، وتعتبر الساعات التي تلي الانفجار حاسمة لتقليل التعرض للإشعاع. ويمكن للأطباء في كثير من الأحيان علاج الضرر الإشعاعي بمواد مثل يوديد البوتاسيوم.



ويجب على الأشخاص الذين كانوا بالخارج أثناء حدوث انفجار الاستحمام في أسرع وقت ممكن، والتأكد من أن الماء دافئ، وقد يؤدي الفرك الشديد إلى إتلاف بشرتك، ويجب عليك أيضا تغطية أي جروح أو خدوش أثناء الاستحمام. ولا تستخدم البلسم أو غسول الجسم أو كريم الوجه بعد التعرض لانفجار نووي، لأن هذه المنتجات يمكن أن تلتصق بالجزيئات المشعة وتحبسها في بشرتك وشعرك.



ويوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضا بعزل الملابس الخارجية في كيس بلاستيكي، جنبا إلى جنب مع أي مناديل أو أقمشة مستخدمة لمسح جسمك أو وجهك. ومن الآمن استهلاك الطعام من الحاويات المغلقة مثل العبوات أو الزجاجات أو العلب، لكن أي شيء يُترك مكشوفًا مثل الفاكهة أو الخضار الطازجة سيكون غير آمن للأكل.



وما لم يُطلب منك الخروج من المنزل، فمن الأفضل البقاء في مكانك حتى ينخفض ​​خطر التلوث، وتوصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بالبقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الانفجار النووي.