انت الأن تتابع خبر نايل سات HD .. موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية والقنوات المفتوحة الناقلة لها على النايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يؤشر موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم على مدى إمكانية تنافس النشامى على إحدى بطاقتي العبور المباشر إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 2026، حيث سيكون ماتش منتخب الاردن ضد كوريا في عمان بمثابة فرصة هامة للمنتخب العربي أمام جماهيره لإثبات نواياه في تأهل تاريخي، خاصة وأنه المواجهة ستكون أمام الخصم الأصعب في المجموعة، وجاءت تصريحات جمال السلامي.على تويتر لتؤكد على جاهزية جميع اللاعبين لتحقيق الفوز، وبدورنا في هذا المقال سنكشف لكم عن القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة منتخب الاردن وكوريا الجنوبية تصفيات المونديال

بحسب ما تم نشره عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأردني على تويتر، فإن موعد مشاهدة اللقاء المرتقب بين الأردن وكوريا الجنوبية سيكون يوم الخميس في الساعة الخامسة عصراُ بتوقيت عمان، ويسعى المنتخب الأردني لمواصلة صدارة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب كوريا الجنوبية، وفي حال نجح منتخب النشامى في الفوز سينفرد بالصدارة ب 7 نقاط، ويؤكد أنه على استعداد تام لمواصلة كتابة التاريخ بعد حصوله على وصافة كأس أمم أسيا النسخة الماضية،

والمضي قدماً نحو تأهل تاريخي لأول مرة إلى المونديال.

تقام مباراة الاردن وكوريا الجنوبية على ملعب عمان الدولي.

تبدأ مباراة المنتخب الأردني في الساعة الخامسة مساءا.

لا تزال هناك فرصة من أجل حجز تذاكر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية.

تم شراء أكثر من 80 بالمئة من تذاكر اللقاء بمجرد طرحها.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وكوريا الجنوبية مجاناً

تتعدد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لتصفيات كاس العالم قارة أسيا على القمر الإيراني وهيسباسات وغيرها من الأقمار دون النايل سات وإليكم أهمها:-

تردد: 11054 عمودي القمر الإيراني

معدل الترميز: 27500، FEC 3/4.

وتلك قناة أخرى مفتوحة تنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يمكنكم ضبطها على”:-

تردد: 11844 عمودي القمر البلغاري

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

تردد: 11785 عمودي هيسباسات

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

تردد: 11604 عمودي انتلسات

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

الاردن وكوريا الجنوبية نايل سات

تنقل قناة beIN Sports HD 2 على القمر الصناعي نايل سات للمشتركين مباراة منتخب الأردن الهامة ضد كوريا الجنوبية عبر التردد التالي:

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11054.

القمر الصناعي: نايل سات.

تشكيل منتخب الاردن ضد كوريا الجنوبية

خط الهجوم: محمود مرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري.

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد.

خط الدفاع: يزن العرب، سعد الروسان، عبدالله نصيب.

حراسة المرمي: يزيد أبو ليلى.

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كاس العالم