العالم اليوم - ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5% في سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5% في سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليار شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع النفقات لتمويل المعارك مع حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة خاصة في غزة وجنوب لبنان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5% في سبتمبر .. في رعاية الله وحفظة