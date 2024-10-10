نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا يحذر من تحول لبنان إلى غزة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده تشعر بقلق بالغ تجاه الوضع في لبنان، مشددًا على أن "وكلاء إيران" يمثلون تهديدًا لاستقرار المنطقة. وأضاف لامي أن بريطانيا لا ترغب في رؤية لبنان يتحول إلى نسخة أخرى من غزة، حيث تتفاقم الأزمات والصراعات. ودعا إلى إيجاد حل دبلوماسي وسياسي للنزاع القائم، مشيرًا إلى أن لندن تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في المنطقة ومنع التصعيد.

دعوة لضبط النفس وتجنب التصعيد

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن تقدم المنطقة مرتبط بوقف الحرب وتحقيق حل الدولتين، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان. كما أعرب عن قلقه من رؤية صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل، مؤكدًا أن وكلاء إيران في المنطقة يسعون لجعلها غير آمنة. وعن الرد الإسرائيلي المتوقع على تلك الهجمات، شدد لامي على ضرورة تجنب تصعيد الأوضاع وحث إسرائيل على "ضبط النفس"، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتجنب حرب أوسع نطاقًا.

التخطيط لما بعد حرب غزة

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، أوضح لامي أنه من الضروري وضع خطط لضمان عدم تعرض إسرائيل لهجمات مماثلة لتلك التي حدثت في السابع من أكتوبر العام الماضي. كما أكد على أهمية العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار المنطقة وتحقيق السلام الدائم.