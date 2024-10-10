نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الهدنة المقترحة في لبنان لا تزال قيد النقاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس-بلاسخارت، أن الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة وفرنسا لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وجماعة حزب الله لا تزال على الطاولة.

جاء ذلك في مسعى لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تم انتهاكه على مدى السنوات الماضية. هينيس-بلاسخارت شددت على أن هذه المبادرة لا تزال ذات أهمية كبيرة في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق القرار.

تطبيق قرار مجلس الأمن 1701

القرار 1701، الذي صدر عام 2006 بعد حرب إسرائيل وحزب الله، يهدف إلى الحفاظ على الحدود الجنوبية للبنان خالية من الأسلحة والمسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. ورغم مرور 18 عامًا على صدوره، إلا أن تنفيذه الكامل لم يتحقق، وهو ما أدى إلى التوترات الراهنة. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة،

داني دانون، أشار إلى أن بلاده تؤمن بأهمية القرار، ولكن يجب إيجاد طرق فعالة لإنفاذه. من جانبه، أكد حزب الله على استمراره في التصدي لأي محاولات إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان.