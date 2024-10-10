سفير مصر في كينشاسا يلتقى مع مدير الحرم الجامعي والشراكات بجامعة سنجور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 02:27 مساءً - استقبل السفير هشام المقود، سفير جمهورية مصر العربية في كينشاسا، Jean-Dominique ASSIÉ، مدير الحرم الجامعي والشراكات بجامعة سنجور بالأسكندرية، وGuillaume BANGA WAKIMESA، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة بالكونجو الديمقراطية (ENA-RDC) للحديث عن أعمال جامعة سنجور بالأسكندرية وبحث سبل التعاون.

استعرض Jean-Dominique Assié أولويات الجامعة وأنشطتها الحالية في مصر وباقي الدول الأفريقية، معربًا عن تقدير فرنسا لإستضافة مصر للجامعة ودورها الريادي في تعزيز التنمية وتطوير مهارات الشباب الأفريقي، بهدف الإستجابة الفعالة لاحتياجات سوق العمل، وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في مجالات التنمية والأعمال في بلدانهم، بما يسهم في بناء جيل جديد من القادة المؤثرين في المجتمع. كما ذكر مدير الحرم الجامعي والشراكات بجامعة سنجور أن الرئيس الفرنسي قد وجه الشكر والتقدير لمصر في القمة الـ19 للفرانكفونية التي عُقدت في مطلع شهر أكتوبر الجاري، مُنوهًا بانجازات جامعة سنجور، بما في ذلك الحرم الجامعي الجديد في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع جامعة سنجور والمدرسة الوطنية للإدارة بالكونجو الديمقراطية، واعتزام البعثة زيارة الـ(ENA-RDC)للتعرف على أعمالها وأنشطتها ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين بشكل أوسع.