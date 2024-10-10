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أحمد جودة - القاهرة - كيفية تقديم طلب الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024: شرح كامل للتسجيل الإلكتروني دون أخطاء، بالتزامن مع فتح التقديمات على اللوتري الأمريكي 2025، ارتفعت معدلات البحث عنه من خلال المحرك العالمي جوجل، ولذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل ماتريد معرفتة عن كيفية التسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

اللوتري الأمريكي

ما هو اللوتري الامريكي؟

تم إنشاء قانون الهجرة العشوائية في أمريكا لعام 1990 والذي يسمى أيضًا ببرنامج تأشيرة التنوع (DV) أو كما تعرف بـ «اللوتري الأمريكي»، ليوفر 55000 تأشيرة هجرة بالاختيار العشوائي لمواطني البلاد ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

شروط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

وتتمثل شروط التقديم على اللوتري الأمريكي فيما يلي:

أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة العشوائية لأمريكا والتي تشمل (مصر، والأردن، والمغرب، والكويت، والسعودية، والبحرين، والعراق، ولبنان وقطر، وسوريا).

لا يوجد حد أدنى لسن التقديم.

الحصول على تعليم ثانوي أو خبرة في العمل.

إكمال عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV‏.

التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا مجاني بشكل كامل.

دليل التسجيل في القرعة الأمريكية 2024-2025

خطوات التسجيل

1. الاستعداد للتسجيل

- اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل البدء

- جهز صورة شخصية تتوافق مع المتطلبات المحددة

- تأكد من توفر جميع المعلومات الشخصية المطلوبة

2. بدء عملية التسجيل

- زر الموقع الرسمي للتسجيل

- انقر على زر "Begin Entry" (بدء الدخول)

- أدخل رمز التحقق كما يظهر في الصورة

3. ملء البيانات

- أدخل جميع المعلومات الشخصية باللغة الإنجليزية

- تأكد من صحة ودقة جميع البيانات المدخلة

- ارفع الصورة الشخصية المطابقة للمواصفات

4. إكمال التسجيل

- راجع جميع البيانات قبل الإرسال

- انقر على زر "Submit" (إرسال)

- احتفظ برقم تأكيد التسجيل الذي ستتلقاه

ملاحظات هامة

- سيتم الإعلان عن النتائج في مايو 2025

- ستحتاج رقم التأكيد للاستعلام عن نتيجتك

- أي خطأ في البيانات أو الصورة قد يؤدي إلى استبعاد طلبك

روابط مفيدة



- متطلبات الصورة الشخصية.

- الأسئلة الشائعة.

- الشروط والأحكام.

تذكر: التسجيل مجاني تمامًا ولا يتطلب أي رسوم.

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موعد التقديم على اللوتري الامريكي 2024-2025

بدأ التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا في 2 أكتوبر 2024، ويستمر حتى 5 نوفمبر 2024.