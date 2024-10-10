على الحجار يتألق في ”مصر إيد واحدة” على مسرح البالون وسط حضور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 02:27 مساءً - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر المجيدة، نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية فنية ضخمة شملت تقديم الاوبريت الغنائي الاستعراضي "مصر إيد واحدة"، أحياها الفنان الكبير على الحجار، الذي وقدم باقة من أجمل أغنيه منها "بوابة الحلواني، علي قد ما حبينا، زي الهوا، العروسة، متمنعوش الصادقين، أنا كنت عيدك، الليل وآخره، ريشه، جزيرة غمام، الزين والزينة، في قلب الليل، مسالة مبدأ، سمرة وبعيون كحيله، عارفة، مدلي من مقتطفات الأغاني الوطنية الجميلة احتفالا بالنصر، التي تفاعل معها الجمهور وهم يحملون الإعلام ويرددوا الأغاني.

كما شارك في الاوبريت الفرق التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية " رضا، القومية للفنون الشعبية، القومية للآلات الشعبية، تحت 18، أنغام الشباب، السيرك القومي"

"مصر إيد واحدة" كلمات والحان وتوزيع محمد مصطفي، ديكور محمد جابر، فيديو مابينج شريف رضا، ملابس هدي جودة، إضاءة عز حلمي، مصممي الاستعراض محمد زينهم ومحمد سلام، مساعدي الإخراج، دعاء محمد ومصطفي سعد، مخرج منفذ محمد عمر وأحمد مصطفى، رؤية وإخراج الفنان تامر عبد المنعم.

ويحكي الاوبريت بصوت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، مدى كفاح شعب مصر للحفاظ علي أراضه، وبسالة الجيش في الدفاع عن كل شبر من أرض مصر العظيمة.