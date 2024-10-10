حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (803) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 18 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الآيس").. وكذا (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة

(5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.