هل يفوز النشامى اليوم الخميس على الشمشون بغياب سون؟

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رياض - احمد صلاح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة الخامسة من مساء الخميس، مباراة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية "الشمشون الكوري" ، على استاد عمّان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.



وأنهى المنتخب الوطني، تحضيراته لهذه المباراة المهمة التي يمنح الفوز فيها منتخب النشامى فرصة مواصلة صدارة المجموعة الثانية.



وتضم قائمة المنتخب الوطني 28 لاعبا: موسى التعمري، يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.



ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العُماني في المواجهة التالية عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد عمّان الدولي.



يذكر أن المنتخب الوطني حلّ بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يتصدر ترتيب المجموعة متشاركا ذات الرصيد مع كوريا الجنوبية والعراق بـ4 نقاط ، ثم منتخب الكويت 2، فلسطين 1، وأخيرا عُمان دون نقاط.



وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.





مدرب النشامى: المنتخب الكوري لديه "ضغوط" وغياب سون سيكون مؤثرا



قال المدير الفني لمنتخب النشامى جمال سلامي، إن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة كوريا الجنوبية التي تأتي ضمن تصفيات كأس العام 2026.



وأضاف سلامي، في مؤتمر صحفي، عقد الأربعاء، إن اللاعب موسى التعمري يواصل تدريباته منفردا، لأنه تعرض مؤخرا لإصابة.



وبين أن المنتخب الكوري لديه الكثير من الضغوط، لأنه يواجه الأردن والعراق على أرضيهما، بالإضافة إلى غياب لاعب مؤثر مثل هيونغ مين سون في صفوف المنتخب الكوري.





وتابع سلامي "اللاعبون جاهزون لتحدي التأهل لكأس العالم ونطلب من الجماهير الحضور والمساندة".



ولفت إلى أن حضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كان محفزا للاعبي المنتخب الوطني، مضيفا "نشكر ولي العهد على حضوره تدريباتنا أمس للمرة الثانية وتواجده محفز".



وأشار إلى أن خوض لاعبي الوحدات والحسين إربد مباريات آسيوية، سيكون مهما في الاستفادة من خباراتهم في المباريات المقبلة للمنتخب.



استخدام حافلات التردد السريع وباص عمّان مجانا لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد كوريا



أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، الأربعاء، أن استخدام حافلات التردّد السريع وباص عمّان سيكون مجانا لحاملي تذاكر مباراة المنتخب ضد كوريا الجنوبية.



وقالت الشركة، على منصة "فيسبوك"، إن ذلك جاء بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، تشجيعا للنشامى وتسهيلا على الجمهور لحضور مباراة المنتخب الخميس ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.