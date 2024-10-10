انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة مجاناً.. موعد مباراة مصر وموريتانيا يوم الجمعة في تصفيات كاس أمم افريقيا 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة منتخب مصر وموريتانيا، نقدم لكم الآن موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يخوض المنتخب المصري مباراة هامة في مشوار تأهله إلي بطولة أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، وكان المنتخب المصري قد خاض مباراتين من قبل في تلك المقالة وفاز بهما على حساب كلاً من كاب فيردي وبوتسوانا، مما يجعل فوزه خلال المباراة المقبلة باباً للصعود للبطولة المتوج بها سبع مرات.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

تبدأ مباراة منتخب مصر وموريتانيا يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستلعب المباراة في ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يقترب من 10 ألاف متفرج، وسيعتمد المنتخب المصري كالعادة على نجمه التاريخي محمد صلاح بالإضافة إلي كلاً من عمر مرموش ومصطفي محمد ومحمود حسن تريزيجية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

يمكن مشاهدة مباراة مصر ضد موريتانيا مباشرة عبر قناة ON TIME SPORTS 1، التي تبث على التردد 11861 استقطاب رأسي، معدل ترميز 27500، على القمر الصناعي نايل سات، وفازت قناة أون تايم سبورت بحقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وسط توقعات بأن تكون التغطية الخاصة للمباراة مميزة كالعادة.

مباراة مصر ضد موريتانيا تصفيات امم افريقيا

وسيلعب المنتخب المصري خلال التوقف الدولي الحالي في أكتوبر مباراتين ذهاب وإياب ضد منتخب موريتانيا، حيث ستكون المباراة الأولى في العاصمة القاهرة، وستلعب المباراة الثانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقبلة المقامة في المغرب، ويدخل المنتخب المصري هذا التوقف الدولي بتواجد أهم الأسماء الرئيسية بالمنتخب حسب رؤية المدير الفني حسام حسن، الذي استبعد عدد من الأسماء البارزة على رأسها أمام عاشور ومحمد النني وأحمد حجازي.

مباراة منتخب مصر اليوم