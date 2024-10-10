نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي تك تعتزم إبرام شراكات مع 5 شركات للتمويل الاستهلاكي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم شركة بي تك للتجارة والتوزيع، توقيع شراكات استراتيجية مع أكبر 5 شركات للتمويل الاستهلاكي في الفترة المقبلة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستهلكين، بحسب محمود خطاب، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وأوضح خطاب، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز حركة السوق ومواجهة الضغوط الاقتصادية، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على نظم التقسيط نتيجة للتضخم المتزايد.

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تشكل حوالي 30% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، موضحاً أن محافظة القاهرة تستحوذ على 52% من حجم التمويلات الاستهلاكية، بينما تحظى الإسكندرية بنسبة 8%، والدلتا 27%، والصعيد 8%.

وأكد خطاب أن الهدف من هذه الشراكات هو توفير خيارات تمويلية متعددة للمستهلكين، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام التقسيط الخاص بـ “ميني كاش” الذي تقدمه الشركة.

وكشف خطاب، عن دخول “بي تك” مجال التمويل الاستهلاكي من خلال شركة “مايلو”، التي حصلت على رخصة التمويل الاستهلاكي قبل شهرين. وتركز الشركة الجديدة على المحافظات، حيث بدأت نشاطها في صعيد مصر، بما في ذلك أسيوط ونجع حمادي.

وأوضح خطاب أن التوسع يتم بشكل تدريجي، بالبدء في المناطق غير التقليدية خارج القاهرة والإسكندرية، لتقديم خدمات تمويل تشمل السيارات والتعليم والمنتجات الاستهلاكية.

وأكد أن الهدف من هذا التوسع هو تقديم خيارات متعددة للعملاء، تتنوع بين معدلات الفائدة، وفترات السداد، والعروض الخاصة، مما يمنح كل عميل القدرة على اختيار ما يناسب احتياجاته. وكشف أيضًا عن شراكات جديدة مع عدة شركات، تتيح للعميل مجموعة واسعة من الميزات التي تلبي تطلعاته المختلفة.

وفي سياق أخر، أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك عن استهداف الشركة اصدار سندات توريق جديدة قبل نهاية العام الجاري، ضمن برنامج لإصدار سندات توريق بقيمة 7.5 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

وأشار خطاب إلى أن الشركة كانت قد اصدرت سندات توريق في منتصف العام الجاري بقيمة تتخطى مليار جنيه، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.

و أضاف أنه يتم تحديد قيمة الإصدار طبقا للبرنامج الذي يتم وضعه وكذلك الشرائح التى يتم تحديدها و المحفظة وكذلك للاحتياج المالي، وكذلك الفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري المصري.