مال وأعمال

ارتفاع مخزونات النفط الخام وتراجع البنزين بالولايات المتحدة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مخزونات النفط الخام وتراجع البنزين بالولايات المتحدة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مخزونات النفط الخام ، وانخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

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وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام زادت بنحو 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادتها بنحو مليوني برميل.

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وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب وكالة .

وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 101 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الفائت، بينما هبطت معدلات تشغيل المصافي 0.9% في الأسبوع إلى 86.7%.

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تراجع مخزونات البنزين

هبطت مخزونات البنزين في أمريكا 6.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 214.9 مليون، مقابل توقعات محللي استطلاع بتراجعها 1.1 مليون، بحسب ما قالته الإدارة.

وكشفت بيانات الإدارة عن تراجع مخزونات نواتج التقطير، بما يشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 118.5 مليون برميل مقابل توقعات بهبوطها 1.9 مليون.

وذكرت الإدارة أن صافي الواردات الأمريكية من النفط الخام انخفض 305 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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