دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إرجاء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، بناءً على رغبة الصندوق لحين الانتهاء من اجتماعاته السنوية بواشنطن.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد بالعاصمة الإدارية، أن اجتماع صندوق النقد الدولي بواشنطن سوف يحضره المجموعة الاقتصادية المصرية المكونة من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك وزير المالية.