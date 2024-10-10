بي تك تستهدف نمو المبيعات 30% إلى 19 مليار جنيه بنهاية 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - محمد أحمد _ كشف محمود خطاب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بي تك للتجارة التوزيع، عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات تتراوح بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وأوضح خطاب، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة اليوم، أن بي تك تسعى إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 30% في مبيعاتها خلال هذا العام، مؤكداً على استمرار جهود التوسع والاستثمار.

وأشار إلى أن الشركة استثمرت 500 مليون جنيه هذا العام في افتتاح فروع جديدة لبي تك وبي تك ماكس، مؤكدا أن الشركة تعمل حالياً على تقييم خطتها الاستثمارية وإستراتيجيتها الخمسية 2019-2024، بجانب إعداد إستراتيجية جديدة للفترة القادمة.