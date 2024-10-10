- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي تك تستهدف نمو المبيعات 30% إلى 19 مليار جنيه بنهاية 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - محمد أحمد _ كشف محمود خطاب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بي تك للتجارة التوزيع، عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات تتراوح بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأوضح خطاب، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة اليوم، أن بي تك تسعى إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 30% في مبيعاتها خلال هذا العام، مؤكداً على استمرار جهود التوسع والاستثمار.
وأشار إلى أن الشركة استثمرت 500 مليون جنيه هذا العام في افتتاح فروع جديدة لبي تك وبي تك ماكس، مؤكدا أن الشركة تعمل حالياً على تقييم خطتها الاستثمارية وإستراتيجيتها الخمسية 2019-2024، بجانب إعداد إستراتيجية جديدة للفترة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بي تك تستهدف نمو المبيعات 30% إلى 19 مليار جنيه بنهاية 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.