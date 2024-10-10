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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز: الصراع في الشرق الأوسط يهدد التصنيفات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - العربية نت _ قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط تشكل خطرا على التصنيفات السيادية في المنطقة.
وأضافت الوكالة أن التصعيد في صراع إسرائيل مع حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية يدفعها للاعتقاد بأنه سيستمر إلى 2025.
وذكرت أيضا أن تكثيف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله زادت احتمال حدوث دائرة من ردود الفعل المدمرة بين إسرائيل وإيران.
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