بي تك تستهدف رفع محفظة التمويل إلى 8 مليارات جنيه وإصدار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - محمد أحمد _ كشف محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك”، عن خطط الشركة لزيادة محفظتها للتمويل الاستهلاكي لتصل إلى 8 مليارات جنيه.

وأوضح خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة، أن حجم التمويل الاستهلاكي من خلال “ميني كاش” تجاوز 5.2 مليار جنيه في العام الماضي.

وأضاف خطاب أن “بي تك” تستهدف إصدار سندات توريق جديدة قبل نهاية العام الحالي، ضمن برنامج بقيمة 7.5 مليار جنيه يمتد على مدار 3 سنوات.

وأشار إلى أن الشركة قد أصدرت بالفعل سندات توريق بقيمة تتجاوز مليار جنيه منتصف هذا العام بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.

وأشار إلي أن تحديد قيمة الإصدار يعتمد على البرنامج المالي والشرائح المختلفة، بالإضافة إلى حجم المحفظة والاحتياجات المالية، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد التي يعلنها البنك المركزي المصري المصري.