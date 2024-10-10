نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط مع تغلب أثر زيادة المخزونات الأمريكية على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 09:14 صباحاً - وكالات_ تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند التسوية، مع تغلب أثر ارتفاع المخزونات الأمريكية على زيادة مخاطر تعطل الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والإعصار ميلتون في أمريكا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً أو 0.78% عند التسوية إلى 76.58 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 33 سنتاً أو 0.45% لتصل عند التسوية إلى 73.24 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام، حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام زادت 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل توقعات محللين في استطلاع لوكالة بارتفاع مليوني برميل فقط.

وتستعد أمريكا في الساعات الحالية للإعصار ميلتون المتوقع وصوله إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأربعاء. وتسببت العاصفة بالفعل إلى ارتفاع الطلب على البنزين في الولاية مما ساعد في دعم أسعار الخام.

وزادت أسعار الخامين بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة بعد انخفاضها الثلاثاء الثامن من أكتوبر بأكثر من 4% مع احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، لكن الأسواق بقيت مترقبة وحذرة من هجوم إسرائيلي محتمل على البنية التحتية للنفط في إيران.

وقال هاري تشيلينغويريان، مدير إدارة الأبحاث في Onyx Capital Group، “رغم ارتفاع التوتر حالياً في الشرق الأوسط، من السهل أن ننسى أن سوق النفط معرضة بشدة للتصحيح بسبب الحديث المستمر والمتشائم والذي يركز على الصين”.

وقالت الصين، أمس الثلاثاء، أنها “واثقة تماما” من تحقيق هدفها للنمو للعام 2024 بأكمله لكنها أحجمت عن اتخاذ خطوات مالية أقوى وهو ما خيب آمال المستثمرين، الذين راهنوا على زيادة الدعم الحكومي للاقتصاد.

ولدى المستثمرين قلق بشأن ضعف الطلب على الوقود في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام على مستوى العالم، بسبب تباطؤ النمو.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء توقعاتها لزيادة الطلب العالمي على النفط في العام 2025 مع ضعف نشاط الاقتصاد في الصين وأمريكا الشمالية.