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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فوتسي: رفع مصر من قائمة المراقبة وإبقائها ضمن الأسواق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 08:09 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أعلنت مؤسسة فوتسي راسل رفع مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها في فئة الأسواق الناشئة الثانوية بدلاً من خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق غير المصنفة، بحسب مصدر مسؤول بالبورصة المصرية.
جاء ذلك في إطار المراجعة السنوية لتصنيف الدول ضمن مؤشرات الأسهم العالمية لمؤسسة فوتسي.
وأضاف المصدر أن ذلك قد جاء في إطار التواصل والمتابعة المستمرة مع مؤسسة فوتسي من جانب البورصة المصرية والبنك المركزي المصري، لإطلاعهم بشكل دوري على كافة المستجدات والتطورات في الاقتصاد وسوق المال المصري،.
وتابع: أن المتابعة انعكست بشكل إيجابي على زيادة ثقة أطراف السوق والمستثمرين الأجانب في السوق المصري، بجانب حرص البورصة على سرعة التعامل مع أي قيود أو ملاحظات ترد من قبل المؤسسات الأجنبية، مثل تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية مع تحديث ونشر كافة قواعد العمل بالبورصة باللغة العربية والإنجليزية.
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