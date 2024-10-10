انت الأن تتابع خبر وصفة البصل لتعزيز نمو الشعر وإطالته وزيادة كثافته في زمن قصير جدا .. نتائج مبهرة بمعنى الكلمة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الاستخدامات التي لا نعرفها عن بعض المكونات الغذائية والتي قد تكون مفيدة بشكل كبير في العديد من الأغراض الأخرى والتي من بينها العناية بجمال الشعر على سبيل المثال حيث أن البصل من الخضروات المميزة والتي يتم الطلب عليها بشكل دائم كونه اساسي في تحضير الطعام لكن من الممكن أن نستعمله من أجل العناية بالشعر بطريقة أخرى وهو أمر سوف نعمل من خلال ما يلي من سطور من مقالنا على أن نوضحه كما يلي

مكونات عمل وصفة البصل للعناية بالشعر

2 بصل متوسط الحجم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت عطري مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع

طريقة التحضير