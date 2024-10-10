العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "ضربة دقيقة" على دير البلح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ "ضربة دقيقة" على من وصفهم بـ"إرهابيين" في دير البلح بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل فترة وجيزة، وبتوجيه من الجيش وجهاز المخابرات الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في منطقة دير البلح".

وتابع: "استخدم الإرهابيون مركز القيادة والسيطرة، الذي كان مدمجا داخل مجمع كان في السابق بمثابة مدرسة "رفيدة"، للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وأضاف: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية".

وذكر الجيش: "هذا مثال آخر على إساءة استخدام منظمة حماس الإرهابية للبنية التحتية المدنية بشكل منهجي في انتهاك للقانون الدولي. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد حماس دفاعا عن مواطني إسرائيل".

وكان مسؤولون طبيون فلسطينيون أعلنوا ارتفاع حصيلة قتلى هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل 28 وإصابة 54 جراء ضربة جوية إسرائيلية على مدرسة رفيدة، حسب ما نقلت وكالة رويترز.